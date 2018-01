PSG speelt met Dijon en scoort acht keer

Zoon Alex Ferguson in opspraak: 'Geen oproep om op arbiters te schieten'

17 januari Darren Ferguson, coach van Doncaster Rovers, is in Engeland in opspraak geraakt. De zoon van sir Alex Ferguson zei zaterdag na de wedstrijd tegen Plymouth dat hij de scheidsrechters wel kan schieten na hun zwakke optreden. Hij is door de Engelse voetbalbond aangeklaagd.