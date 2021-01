PSG-ster Neymar mengt zich in feestgedruis Santos na bereiken Copa Libertadores-finale

Neymar was in 2011 bij Santos van de partij toen de club de Copa Libertadores won. De Braziliaanse sterspeler vierde het feestje van zijn oude club na de overwinning tegen Boca Juniors een beetje mee. Via een videoverbinding had hij in de kleedkamer contact met spelers en stafleden. Neymar had zelf enkele uren eerder in Lens de Franse Supercup gewonnen (2-1 tegen Olympique Marseille).