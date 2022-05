PSG stuurt trainer vrouwenteam weg vanwege ‘ongepast gedrag’

Drie dagen na verlies EL-finale wint Giovanni van Bronck­horst Schotse FA Cup met Rangers: ‘Betekent veel voor ons’

Giovanni van Bronckhorst heeft zijn eerste prijs als trainer van Rangers FC binnen. De Nederlandse trainer zag zijn elftal zaterdag Heart of Midlothian na een verlenging met 2-0 verslaan in de Schotse bekerfinale. Rangers verloor woensdag in Sevilla de finale van de Europa League via strafschoppen van Eintracht Frankfurt.

22 mei