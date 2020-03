PSG treft Saint-Etienne in bekerfinale

Deens oud-internatio­nal in Amsterdam besmet met corona

5 maart In Denemarken zijn drie spelers van de Deense voetbalclub Lyngby BK naar huis gestuurd omdat ze in contact zijn geweest met Thomas Kahlenberg, bij wie het coronavirus is vastgesteld. Het gaat om Martin Ørnskov, Kasper Jørgensen en Patrick da Silva. Ook Joel Kabongo van Brøndby bevindt zich in quarantaine.