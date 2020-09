PSG voorkomt enorme crisis dankzij curieuze ontsnapping met negen man

Paris Saint-Germain heeft in de derde competitiewedstrijd van het seizoen (thuis tegen het bescheiden FC Metz) eindelijk de eerste zege van het Ligue 1-seizoen geboekt. Dat was echter op het tandvlees, in een wederom bijzonder hectisch en wonderlijk duel: 1-0.

De voorbereiding op het nieuwe Ligue 1-jaar verliep ronduit roerig voor de Parijse miljardenformatie. Kort voor de start van het seizoen werden vedettes Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Marquinhos, Mauro Icardi, Keylor Navas en Leandro Paredes allemaal positief getest op het coronavirus. Met een geïmproviseerde selectie ging de ouverture bij RC Lens direct verloren: 1-0.

Voor de kraker tegen Olympique Marseille van afgelopen weekend keerden Neymar, Navas, Di María en Paredes weer terug in de selectie, maar ook Le Classique ging verloren (0-1). Bovendien kregen Layvin Kurzawa, Paredes en Neymar bij een massaal opstootje in blessuretijd rood, waardoor zij vanavond in de derde wedstrijd van het seizoen weer ontbraken vanwege een schorsing. Overigens maakte de Franse bond tijdens de wedstrijd de straffen voor de spelers bekend.

Het blijft dus puzzelen voor trainer Thomas Tuchel, die in het thuisduel met Metz een basisplek over had voor linksback Mitchel Bakker (hoofdfoto). Ook Icardi en Marquinhos speelden weer vanaf het begin, maar ondanks een flink overwicht voor PSG stond het halverwege 0-0 tegen de nummer 15 van het afgelopen (en door corona onderbroken) seizoen in Frankrijk.

Onrust

Na rust hoopte PSG het verschil dan toch te maken, maar in de 65ste minuut werd die missie behoorlijk bemoeilijkt. Verdediger Abdou Diallo kreeg zijn tweede gele kaart en moest vertrekken, waardoor het toch al zo geplaagde PSG de vierde rode kaart in een paar dagen tijd kreeg. Aan de 0-0 tussenstand leek geen verandering meer te komen, in een slotfase waarin PSG met negen man kwam te staan. Dit omdat alle wissels al waren gebruikt, maar Juan Bernat geblesseerd naar de kant moest.

In de derde minuut van de blessuretijd was het echter Julian Draxler met de bevrijdende 1-0. Het was voor PSG de eerste zege, na twee eerdere nederlagen, maar de onrust is daarmee zeker nog niet verdwenen.

