‘PSG wil Ramos met megacontract bij Real Madrid weglokken’

Het contract van Ramos in Madrid loopt aan het einde van het seizoen af. Daarom is de aanvoerder van Real vanaf 1 januari vrij om te onderhandelen over een transfervrije overstap. Het beleid van Real Madrid is om contracten van dertigers niet met meer dan één seizoen te verlengen. Eerder maakte de club een uitzondering voor Cristiano Ronaldo. De Portugees was destijds 31 jaar.