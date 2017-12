PSG wint uiteindelijk simpel bij Rennes

Eerste verlies Inter maakt titelrace ongemeen spannend

17:06 Inter heeft in de strijd om de titel in de Serie A dure punten laten liggen. De koploper verloor met 1-3 van Udinese. Het was het eerste verlies voor de ploeg van coach Luciano Spaletti. Napoli kan later vandaag de koppositie overnemen van de Milanese club.