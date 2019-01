PSG zonder Rabiot naar Qatar

De Franse middenvelder bleef achter in Parijs, volgens zijn club vanwege familieomstandigheden. Rabiot is al wekenlang onderwerp van gesprek omdat hij weigert zijn aflopende contract bij PSG te verlengen, tot onvrede van de clubleiding.



De 23-jarige middenvelder is vanwege alle perikelen zijn basisplaats kwijtgeraakt. De clubleiding heeft trainer Thomas Tuchel opgedragen om Rabiot niet meer op te stellen en de Duitser geeft daar vooralsnog gehoor aan. De Franse international staat in de belangstelling van onder meer FC Barcelona en Bayern München.



Tuchel stapte zondag met vrijwel al zijn sterren in het vliegtuig naar Doha. PSG speelt volgend weekeinde thuis tegen En Avant de Guingamp, de hekkensluiter van de Ligue 1.