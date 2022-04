PSV-coach Roger Schmidt ontkent akkoord met Benfica: ‘Dat is nog niet rond’

PSV-coach Roger Schmidt wil nog niet bevestigen dat hij komend seizoen bij Benfica aan de slag gaat . ,,Dat is nog niet rond”, zei hij in de aanloop naar het thuisduel van zondag met Willem II. ,,Ik wil ook niet over mijn toekomst praten. Ik wil met PSV zo hoog mogelijk eindigen in de eredivisie.”

Benfica meldde woensdag dat het een principeakkoord heeft bereikt met Schmidt, die al eerder heeft aangegeven dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt bij PSV. Volgens de Portugese club zijn de onderhandelingen met de Duitser vrijwel afgerond, maar ontbreken de handtekeningen nog.

Schmidt tekende in 2020 een tweejarig contract bij PSV. In maart van dit jaar maakte de Duitser bekend die verbintenis niet te zullen verlengen. Bijna twee weken geleden boekte hij met de Eindhovense club zijn grootste succes met het winnen van de KNVB-beker.

Schmidt (55) was eerder coach van Salzburg, Bayer Leverkusen en het Chinese Beijing Guoan, waar hij in 2019 werd ontslagen. Hij is volgens Benfica de beoogde vervanger van Nelson Verissimo, die het in december overnam van de ontslagen Jorge Jesus. Benfica staat derde in de Primeira Liga met 68 punten uit 31 duels. FC Porto staat met 82 punten eerste. Bij PSV wordt Schmidt opgevolgd door Ruud van Nistelrooij.

Madueke

Noni Madueke mist de wedstrijd tegen Willem II. De aanvaller heeft nog te veel last van een spierblessure. Schmidt verwacht dat André Ramalho en Mauro Júnior ondanks lichte klachten wel in actie kunnen komen. Ryan Thomas, Olivier Boscagli, Yorbe Vertessen, Phillipp Mwene en Armando Obispo zijn voorlopig nog geblesseerd.

Quote Mocht Ajax nog punten verliezen, dan moeten wij in de positie komen dat we ze op de ranglijst kunnen passeren Roger Schmidt

PSV strijdt in de laatste vier speelronden met Ajax om de landstitel. De bekerwinnaar uit Eindhoven heeft 4 punten minder en een slechter doelsaldo dan de koploper uit Amsterdam, die de laatste weken matig speelt maar wel steeds wint in de eredivisie. ,,Mocht Ajax nog punten verliezen, dan moeten wij in de positie komen dat we ze op de ranglijst kunnen passeren”, zei Schmidt.

Ajax speelt zaterdag al tegen PEC Zwolle en gaat volgende week zondag op bezoek bij AZ. PSV speelt dan een paar uur later tegen Feyenoord in De Kuip. Ajax sluit de competitie af met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen en een uitduel met Vitesse. PSV ontvangt NEC nog en is tijdens de laatste speelronde te gast bij PEC Zwolle. ,,We spelen nog tegen een paar clubs die tegen degradatie strijden”, doelde Schmidt op Willem II en PEC Zwolle. ,,En tegen Feyenoord staan we volgende week ook voor een grote klus.”

PSV verloor eerder dit seizoen in Tilburg van Willem II (2-1). ,,We speelden toen een goede wedstrijd”, zei Schmidt. ,,Het is voor mij nog steeds een wonder dat we die wedstrijd niet hebben gewonnen. We kregen zoveel mooie kansen. Maar dat gebeurt soms in het voetbal. We moeten dat zondag maar rechtzetten.”