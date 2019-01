PSV’er Lozano beste speler van Noord- en Midden-Amerika

Dat laat de voetbalbond weten via de officiële kanalen. Volgens de CONCACAF was de ‘exceptionele prestatie’ van Lozano op het WK 2018 het hoogtepunt van zijn succesvolle jaar. Na zijn overtuigende debuutseizoen in Eindhoven - met PSV legde hij beslag op de landstitel - etaleerde Lozano zijn klasse ook in Rusland. De vleugelaanvaller was met het enige doelpunt van de wedstrijd onder meer verantwoordelijk voor de overwinning van Mexico op Duitsland. In de eredivisie is Lozano dit seizoen tot nu toe goed voor elf doelpunten in zeventien duels. In de Champions League trof hij in tien wedstrijden vier keer doel.