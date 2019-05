PSV'er Sadilek debuteert in selectie Tsjechië

Sadilek debuteerde in december vorig jaar in de hoofdmacht van PSV en speelde dit seizoen bij elkaar elf competitieduels, waarin hij één doelpunt maakte. De Tsjech mocht de laatste weken vaak in de basis starten.



,,Michal is een speler voor de toekomst'', zei Silhavy. ,,Hij is nu opgeroepen omdat een aantal andere spelers geblesseerd is. Hij heeft het goed gedaan in Jong Tsjechië.''



De PSV'er, die vrijdag zijn 20e verjaardag viert, speelde al 74 wedstrijden in de nationale jeugdteams en maakte daarin veertien doelpunten.



Tsjechië begon de EK-kwalificatie in maart met een zware nederlaag op Wembley tegen Engeland (5-0).