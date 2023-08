PSV heeft geen kind aan Sturm Graz en neemt het in play-offs Champions League opnieuw op tegen Rangers

PSV heeft zich woensdagavond in Oostenrijk geplaatst voor de play-offs van de Champions League. In de returnwedstrijd van de derde voorronde werd opnieuw gewonnen van Sturm Graz: 1-3. In de play-offs wacht, net als vorig jaar, een confrontatie met Rangers FC uit Schotland .

De van tevoren aangekondigde storm van Sturm Graz, dat in eigen huis een wonder nodig had om de play-offs te bereiken, was hooguit een briesje te noemen. Erg grote kansen creëerde de ploeg uit Oostenrijk niet, waardoor PSV zich over twee wedstrijden vrij simpel plaatste voor de play-offs van de Champions League.

In de eerste helft kwamen de Oostenrijkers weliswaar op voorsprong, maar daar raakte PSV niet van in paniek. Via Joey Veerman en Luuk de Jong werd er voor rust orde op zaken gesteld. De middenvelder schoot de bal bekeken in de rechterhoek achter Graz-doelman Kjell Scherpen en De Jong scoorde met het hoofd na een goede voorzet van Jordan Teze.

In de tweede helft was er nog een meevallertje voor de Eindhovenaren, nadat een doelpunt van Sturm Graz werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel. Die teleurstelling kwamen de Oostenrijkers niet meer te boven, waarna PSV de wedstrijd gecontroleerd uitspeelde. Vlak voor het einde benutte Ricardo Pepi nog een strafschop.

Volledig scherm Jordan Teze, Luuk de Jong en Ismael Saibari vieren de 1-2 van PSV. Op de achtergrond vist Graz-doelman Kjell Scherpen de bal uit het net. © AFP

Opnieuw naar Schotland

Rangers FC is net als vorig jaar de tegenstander van PSV in de play-offs. De Schotten speelden hun returnwedstrijd in de derde voorronde met 1-1 gelijk op bezoek bij Servette in Zwitserland. Omdat Rangers vorige week thuis won met 2-1, is dat genoeg voor een plek in de play-offs.

Vorig seizoen trok Rangers aan het langste eind, waardoor PSV de groepsfase van de Champions League misliep. PSV speelt op 22 augustus eerst uit. De return in Eindhoven is op 30 augustus. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Matchcenter

bekijk belangrijke updates Inmiddels is bekend dat Rangers FC, net als vorig jaar, de tegenstander is van PSV in de play-off. Met dat nieuws sluiten we het liveblog af. Bedankt voor het volgen! Einde tweede helft Het laatste fluitsignaal heeft geklonken. PSV wint opnieuw vrij eenvoudig van Sturm Graz en gaat door naar de play-offs van de Champions League. De doelpunten kwamen op naam van Joey Veerman, Luuk de Jong en Ricardo Pepi. Twee keer de paal voor Sturm Graz! De Oostenrijkers zijn nog dichtbij een doelpunt, maar krijgen de bal er niet in! Gele kaart voor Javier Serrano Jordan Teze wordt vervangen door Shurandy Sambo Yorbe Vertessen wordt vervangen door Isaac Babadi 1-3 GOAL (Penalty) van Ricardo Pepi! De ingevallen spits schiet zonder problemen raak en gooit het duel op slot. Het antwoord is ja! De bal gaat op de stip! Gele kaart voor Greg Wüthrich VAR: Penalty is bevestigd VAR: Penalty is bevestigd Penalty voor PSV? Sturm Graz maakt hands en de arbiter gaat kijken bij het scherm! Alexander Prass wordt vervangen door Jakob Jantscher PSV heeft de zaken onder controle in Oostenrijk. Sturm Graz had even hoop, maar zag een doelpunt van verdediger Affengruber afgekeurd worden door de VAR en lijkt de handdoek in de ring te hebben gegooid. Jusuf Gazibegovic wordt vervangen door Max Johnston Jon Gorenc-Stankovic wordt vervangen door Javier Serrano Otar Kiteishvili wordt vervangen door Tomi Horvat Gele kaart voor Stefan Hierländer VAR: GOAL is geweigerd Even lijkt Graz uit een corner de gelijkmaker te maken, maar het doelpunt wordt afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel! PSV blijft aan de leiding in Oostenrijk. Johan Bakayoko wordt vervangen door Guus Til

