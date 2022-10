PSV-opponent Arsenal laat punten liggen in Southampton, Aston Villa haalt uit na ontslag Gerrard

Arsenal blijft koploper in de Premier League met 28 punten na elf wedstrijden. De voorsprong op Manchester City, dat gisteren al met 3-1 won van Brighton, is twee punten. Het was voor Arsenal pas het tweede puntenverlies in veertien competitieduels en vier Europese duels. Op zondag 4 september verloor Arsenal met 3-1 bij Manchester United, toen de eerste punten voor Erik ten Hag in de Premier League.



Granit Xhaka was donderdagavond met zijn goal in de 70ste minuut al de matchwinner tegen PSV. De Zwitser scoorde vandaag opnieuw fraai, waardoor Arsenal in de elfde minuut al op voorsprong kwam in het St. Mary's Stadium. De linkspoot schoot met rechts raak na een voorzet van Ben White. Arsenal kreeg daarna wat kansen om die voorsprong uit te bouwen, maar in de 65ste minuut zorgde Stuart Armstrong voor de 1-1 namens Southampton. Arsenal-captain Martin Ødegaard leek in de 79ste minuut de 1-2 te maken, maar de bal was al nipt over de achterlijn geweest toen de Schotse linksback Kieran Tierney de bal terugtrok.

Arsenal speelt donderdagavond opnieuw tegen PSV, dan om 18.45 uur in het Philips Stadion in Eindhoven. De ploeg van de Spaanse trainer Mikel Arteta staat op twaalf punten na vier duels, vijf punten boven PSV. Arsenal kan de groep dus nog winnen en daarmee direct doorgaan naar de achtste finales van de Europa League, maar zal donderdagavond dan wel de drie punten in Eindhoven moeten houden.

Volledig scherm © AFP

Aston Villa haalt uit, wonderbaarlijke zege Leicester City

Aston Villa won op Villa Park in Birmingham met 4-0 van Brentford. Daarmee gaven de spelers van Aston Villa de perfecte reactie op het ontslag van Steven Gerrard, die donderdagavond direct na de nederlaag bij Fulham (3-0) werd ontslagen nadat hij slechts twee van de laatste twintig duels had gewonnen. Na veertien minuten stond Aston Villa al met 3-0 voor door goals van spits Danny Ings (2x) en Leon Bailey. Ollie Watkins pakte een kwartier na rust ook zijn goal mee.



Fulham won opnieuw, nu met 2-3 bij Leeds United. Aleksandr Mitrovic opende de score op Elland Road met al zijn negende goal van het seizoen en kwam daarmee op gelijke hoogte met Spurs-spits Harry Kane, al is de achterstand op topscorer Erling Haaland al zes treffers. Rodrigo Moreno maakte in de 20ste minuut gelijk namens Leeds, maar via Bobby Decordova-Reid (‘74) en Willian (‘84) liep Fulham in de slotfase uit naar 1-3. Via Crysensio Summerville (voormalig speler van Feyenoord, FC Dordrecht en ADO Den Haag) werd het in de 91ste minuut nog 2-3, maar daar bleef het bij.

Leicester City won met liefst 0-4 bij Wolverhampton Wanderers. Gezien de kansenverhouding van 21-5 (5-4 op doel) was dat een zeer opvallende uitslag. Jamie Vardy maakte al zijn honderdste goal in de Premier League als dertiger. Youri Tielemans had de score al vroeg geopend op Molineux met een prachtige uithaal in de kruising, waarna ook Harvey Barnes en James Maddison scoorden voor The Foxes. Leicester sprong met de derde zege van het seizoen van de twintigste naar de zestiende plaats.



Leeds United en Wolves staan met 9 punten onder de degradatiestreep, net als Nottingham Forest. De vorig seizoen gepromoveerde hekkensluiter van de Premier League won gisteren wel, met 1-0 van Liverpool dat woensdagavond op bezoek komt in Amsterdam.

Volledig scherm Brentford-spelers Mads Roerslev wordt ingesloten door Ashley Young en Leander Dendoncker. © Action Images via Reuters

Volledig scherm James Maddison viert zijn goal. © Action Images via Reuters