PSV-opponent Leicester City te sterk voor Brentford, Spurs te sterk voor West Ham

SamenvattingLeicester City is in Engeland opgeschoven naar de eerste helft van de ranglijst. De komende tegenstander van PSV in de kwartfinales van de Conference League won voor eigen publiek van Brentford, waar de Deense oud-Ajacied Christian Eriksen vanwege een positieve coronatest ontbrak: 2-1.

De Belg Timothy Castagne bracht Leicester in de 20ste minuut op voorsprong. James Maddison vergrootte de voorsprong nog voor rust uit een vrije trap. Brentford wist pas in de slotfase van de tweede helft, via Yoane Wissa, iets terug te doen (2-1).



Leicester City staat nu op de tiende plek met 36 punten. Brentford is vijftiende met 30 punten. Brentford speelde wel drie duels meer dan Leicester, dat PSV donderdag 7 april ontvangt. De return in Eindhoven is een week later.

Spurs te sterk voor West Ham

Tottenham Hotspur heeft de Londense derby tegen West Ham United met 3-1 gewonnen. Kurt Zouma maakte al in de negende minuut een eigen doelpunt en een kwartiertje later verdubbelde Heung-Min Son de voorsprong voor Spurs. Via Saïd Benrahma kwam West Ham United tien minuten voor rust terug tot 2-1, maar in de 88ste minuut gooide Son de wedstrijd in het slot met de 3-1. Bij beide goals van de Zuid-Koreaan kwam de assist van Harry Kane, die een uitstekende klik heeft met zijn razendsnelle aanvalspartner.

West Ham United plaatste zich donderdagavond knap voor de kwartfinales van de Europa League. De ploeg van David Moyes schakelde Sevilla na verlenging uit in het London Stadium en neemt het in de kwartfinales in april op tegen Olympique Lyon, de ploeg van Peter Bosz.

Spurs staat nu vijfde met 51 punten, West Ham United zevende met 48 punten. Manchester United staat tussen de Londense clubs in met 50 punten. Arsenal won gisteren met 0-1 bij Aston Villa en staat vierde met 54 punten.

Volledig scherm Leicester viert de 1-0 van Timothy Castagne. © Action Images via Reuters