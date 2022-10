PSV wacht zware clash: Arsenal ademt weer de klasse van Bergkamps Invincibles

Maand voor het WK hangt Neymar celstraf van twee jaar boven het hoofd

Neymar is maandag voor een rechtbank in Barcelona verschenen. De duurste voetballer ter wereld, die in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain verhuisde, arriveerde al vroeg in de Spaanse stad en verbleef daarna zo’n 2 uur in de rechtbank.

17 oktober