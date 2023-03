PSV ziet oud-coaches Roger Schmidt en Mark van Bommel nu wél stralen

Ten Hag kritisch na harde nederlaag tegen Liverpool: 'Hele harde dreun’

Voor Erik ten Hag was het zeer waarschijnlijk zijn zwaarste avond bij Manchester United tot nu toe. De Nederlandse oefenmeester zag zijn team met 7-0 verliezen. Hij is zeer kritisch op zijn ploeg en zichzelf na de wedstrijd: ‘Dit is niet het Manchester United van de afgelopen weken.’