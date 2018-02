Puntenverlies Dortmund bij protest fans

Uiteindelijk zaten er 54.300 mensen op de tribunes. Stadionomroeper Norbert Dickel zei voor de wedstrijd te respecteren dat veel supporters thuis zijn gebleven. ,,Wij zullen bij de volgende tv-deal erop aandringen dat we geen voorstander zijn van spelen buiten het weekeinde.''



De fans vinden het spelen op maandag een verdere stap in de commercialisering van het Duitse voetbal. Volgens de Bundesliga heeft het moment van spelen echter niets te maken met de financiën, maar is het om clubs die in de Europa League uitkomen een dag extra rust te geven.



Dortmund stond bij rust met 1-0 voor dankzij een goal van Marco Reus. De aanvaller die sinds zijn ernstige knieblessure voor de derde keer weer vanaf het begin meespeelde, schoot na een snelle omschakeling binnen. Kevin Danso maakte ruim een kwartier voor tijd koppend gelijk. De ploeg van coach Peter Stöger neemt door het gelijkspel maar één punt afstand van rivaal Schalke 04 in de strijd om de tweede plek in de Bundesliga. Dortmund staat tweede op 41 punten, Schalke heeft 40 punten. Koploper Bayern München staat op 60 punten.