Qatar belooft met WK 2022 ook betere naleving mensenrechten

Video Atalanta geeft tegen degradatie­kan­di­daat SPAL vroege voorsprong weg

20 januari Atalanta Bergamo is in de strijd om Champions League-voetbal achterop geraakt bij nummer 4 AS Roma. De ploeg van Marten de Roon, die de hele wedstrijd speelde, gaf in eigen huis een snelle voorsprong weg tegen degradatiekandidaat SPAL: 1-2.