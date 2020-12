‘Qatar sluit aan bij Europees kwalificatietoernooi voor WK 2022 in Qatar’

Volgens bronnen van The Independent zal Qatar zich aan gaan sluiten in Groep A bij Portugal, Servië, Ierland, Luxemburg en Azerbeidzjan. Omdat die groep nu nog uit vijf teams bestaat, zou er dus altijd één land vrij zijn. Het is de bedoeling dat dit land dan tegen Qatar gaat spelen. De punten die tegen Qatar worden behaald zullen naar alle waarschijnlijkheid niet meetellen op weg naar het WK 2022. De mogelijkheid bestaat ook nog dat Qatar aansluit in Groep B, Groep C, Groep D of Groep E. Ook die groepen bestaan uit vijf teams.



De AFC (Aziatische voetbalbond), waartoe Qatar behoort, en de Europese voetbalbond UEFA zijn nog in onderhandeling over de mogelijkheid om Qatar aan te laten sluiten in het Europese kwalificatietoernooi. Mochten de bonden tot een akkoord komen, is het overigens niet de eerste keer dat het voetbalteam van Qatar zijn geluk beproeft buiten het eigen continent.



Qatar deed in 2019 ook al mee aan het toernooi om de Copa América, het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap. Qatar werd toen met één punt laatste in de poule met Colombia, Argentinië en Paraguay. De deelname van Qatar beviel blijkbaar dermate goed dat het land ook voor de editie van 2021 is uitgenodigd.