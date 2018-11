Qatar verrast Zwitserland

Nations League Batshuayi vervangt Lukaku tegen IJsland

19:00 Michy Batshuayi staat donderdag voor het eerst sinds de zomer weer in het basiselftal van de Belgische voetbalploeg. De aanvaller van Valencia neemt in de thuiswedstrijd tegen IJsland in de Nations League de plek in van de nog niet fitte Romelu Lukaku.