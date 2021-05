Qatar vraagt om meer begrip: ‘Kritiek op WK in ons land is onterecht’

De kritiek draait met name om de behandeling van arbeidsmigranten. Volgens de Britse krant The Guardian zijn in Qatar de laatste tien jaar ruim 6500 buitenlandse arbeiders overleden. Qatar noemt dat geen buitensporig aantal gezien het aantal migranten dat in het land werkzaam is en stelt bovendien dat er al veel verbeterd is. ,,We hopen op meer begrip van voetbalbonden, fans en spelers voor het proces dat Qatar moet doorlopen om bijvoorbeeld de arbeidswetgeving te herzien. Zo’n verandering kost tijd, maar het gaat snel”, aldus Al-Thani.