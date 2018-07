Queens Park Rangers schikt voor 47 miljoen euro

De club uit het westen van Londen, vorig seizoen zestiende in het Championship, heeft volgens de Engelse Football League de financiële regels fors overtreden. In het verlangen terug te keren naar de Premier League gaf de Londense club vele miljoenen meer uit dan dat er binnenkwam. Er ging bijna 80 miljoen euro op aan salarissen, terwijl de omzet nog geen 40 miljoen bedroeg.

,,Ik denk nog steeds dat we een sterke zaak hebben, maar het is in het belang van het voetbal dat we deze zaak afsluiten'', zei directeur Lee Hoos van QPR, dat uitkomt in de Championship. ,,We kunnen ons beter gaan richten op het op een duurzame wijze leiden van de club.''