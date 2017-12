Quincy Promes beste speler van Rusland in 2017

'Fener' na thuiszege naast Galatasaray

18 december Fenerbahçe is in de Turkse voetbalcompetitie opgeschoven naar de tweede plaats. De club uit Istanbul won vanavond in eigen stadion met 2-0 van Karabükspor. Mehmet Topal opende in de 56ste minuut de score. De tweede treffer kwam een kwartier voor tijd op naam van de Franse invaller Mathieu Valbuena.