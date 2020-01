Quique Setién kan nog nauwelijks geloven dat hij grootheden Barça mag trainen

Video Atlético Madrid moet opnieuw tegenslag verwerken

18 januari Atlético Madrid heeft de tweede tegenslag in korte tijd moeten verwerken. Na de nederlaag tegen Real Madrid in de strijd om de Spaanse Supercup, volgde zaterdag een nederlaag in de competitie. Het laaggeklasseerde Eibar was met 2-0 te sterk voor het team van coach Diego Simeone.