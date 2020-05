Quiz | Hoe vaak scoorde Lewandowski tegen zijn oude club Dortmund?

Amerikaanse competitie Pionier Rongen over de aantrek­kings­kracht van de VS: ‘Hier wonen en werken is een unieke kans’

13:35 Met acht spelers en twee coaches is Nederland sterk vertegenwoordigd in de Major League Soccer. De competitie blijkt in trek, niet alleen voor voetballers die de herfst van hun carrière beleven. Wat maakt het land en de competitie zo aantrekkelijk? Thomas Rongen (63), ruim veertig jaar speler en coach in de Verenigde Staten, bespreekt vier thema’s.