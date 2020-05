Quiz | Wie maakte een hattrick tijdens de finale van de play-offs in 2017 tussen NEC en NAC?

Luuk de Jong door het stof na groepsfoto van etentje: ‘Zal niet meer gebeuren’

24 mei In Spanje is ophef ontstaan over een groepsfoto van een etentje met een viertal spelers van Sevilla FC, waaruit een vrij duidelijke overtreding van de in het land geldende coronaregels blijkt. Op het kiekje staat ook Luuk de Jong.