Rafinha wellicht rest van het seizoen aan de kant

De Braziliaan liep vorig jaar ook al een knieblessure op en moest toen acht maanden revalideren. In 2015 scheurde hij een kruisband van zijn rechterknie, ook toen stond hij geruime tijd aan de kant. Rafinha kwam dit seizoen vijf keer in actie in La Liga voor Barcelona. In de topper zaterdag tegen Atlético Madrid (1-1) kwam hij halverwege de geblesseerde Sergi Roberto aflossen. Rafinha kreeg gedurende de tweede helft last van zijn knie, maar speelde de wedstrijd wel uit. Een dag later bleek de schade groot.

Sergi Roberto staat drie tot vier weken aan de kant met een hamstringblessure. De Spanjaard, die als rechtsback en op het middenveld uit de voeten kan, mist onder meer het duel met PSV woensdag in de Champions League. Sergi Roberto is doorgaans een vaste waarde in het elftal van trainer Ernesto Valverde.

Barcelona is met tien punten uit vier wedstrijden al zeker van overwintering in de Champions League. Voor PSV, dat pas één punt pakte, dreigt het Europese seizoen in de winter al voorbij te zijn. De landskampioen begon de Champions League in september met een forse nederlaag in Camp Nou (4-0).