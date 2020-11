Ramos na korte invalbeurt naast Buffon, record van Hassan is in zicht

Ramos maakte zijn debuut in de nationale ploeg van Spanje op 26 maart 2005, toen hij nog een energieke rechtsback bij Sevilla was. In augustus 2005 maakte Ramos de overstap naar Real Madrid, waar hij inmiddels op honderd goals in 660 wedstrijden staat. Ramos won met de nationale ploeg van Spanje het WK 2010 en de Europese titels in 2008 en 2012. Het WK 2006 in Duitsland was zijn eerste eindtoernooi, toen nog als rechtsback. Ramos oogt nog altijd ontzettend fit en in Spanje wordt gezegd en geschreven dat hij graag door wil gaan tot en met het WK van eind 2022 in Qatar. Als Ramos dat plan waar kan maken, gaat hij ongetwijfeld als eerste mannelijke voetballer over de 200 interlands heen. Hij heeft nu nog maar negen interlands nodig om het record van Ahmed Hassan te verbreken, iets wat hem waarschijnlijk volgend jaar op het EK zal gaan lukken.



Het wereldrecord bij de mannen lijkt een kwestie van tijd, maar bij de vrouwen zijn er liefst 21 speelsters met meer dan 200 interlands. Het record staat op naam van Kristine Lilly, die tussen 1987 en 2010 liefst 354 interlands speelde voor het vrouwenteam van de Verenigde Staten.