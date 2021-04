Rampweek compleet voor Liverpool: Newcastle United maakt in 96ste minuut toch nog gelijk

Liverpool slaagde er echter niet in om verder afstand te nemen van Newcastle United, dat vijftiende staat met negen punten meer dan nummer achttien Fulham. De kansenverhouding op Anfield was 22-7 (9-4 schoten op doel) en het balbezitpercentage lag op 70-30, maar Liverpool bleef op een 1-0 voorsprong steken. In de 92ste minuut leek het toch nog 1-1 te worden, maar de goal van spits Callum Wilson werd afgekeurd nadat de beelden werden bekeken. Hij kreeg de bal tegen zijn hand, maar dat kwam ook door een duidelijk zetje van Liverpool-speler Trent Alexander-Arnold. De spelers van Newcastle United gaven echter niet op en werden beloond voor hun doorzettingsvermogen. In de 96ste minuut schoot Joe Willock, via het been van de inglijdende Fabinho, toch nog de gelijkmaker binnen. Terwijl Newcastle-coach Steve Bruce het feest vierde met zijn spelers, beklaagde Klopp zich over de lange extra tijd. Er zouden maar vier extra minuten zijn, maar vanwege de afgekeurde goal van Wilson kwamen er nog drie minuten bij. Klopp beklaagde zich voor de wedstrijd al over alle commotie rond de Super League. Hij maande pers en publiek tot kalmte in de discussie.



Liverpool blijft een punt achter op Chelsea en West Ham United, die vanavond vanaf 18.30 uur tegenover elkaar staan in het London Stadium. Met nog vijf of zes wedstrijden te gaan ligt de strijd om de laatste twee Champions League-tickets nog helemaal open. De clubs uit Manchester zijn wel zeker van plaatsing voor het toernooi.