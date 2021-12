Randers als generale repetitie voor Ajax? AZ-coach Jansen: ‘Ik heb het wel overwogen’

Voor AZ heeft de wedstrijd tegen Randers geen enkel belang, voor de opponent nog wel. De Alkmaarders zijn al groepswinnaar. Jansen liet zich nog niet uit of hij spelers gaat sparen. ,,Dat zou kunnen, maar ik weet dat de spelers de erin komen niet minder zijn dan de spelers die er al in stonden. Het is voor ons comfortabel dat we ons al hebben geplaatst.”

Jansen geeft de laatste wedstrijden speeltijd aan jonge spelers die zijn opgeleid in de jeugdopleiding, ook omdat AZ weer eens wat wedstrijden wint in het stroeve seizoen. Zo maakten Zico Buurmeester, Mo Taabouni en Yusuf Barasi hun eredivisiedebuut. ,,Jonge spelers moeten laten zien dat ze het over een lange tijd kunnen laten zien. Ze moeten hun vorm zien vast te houden. Trainingen zijn daarin cruciaal. Het gaat stap voor stap. Ze kunnen het in Jong AZ laten zien en dus nu ook in het eerste elftal. Maar het is nog niet zo dat er jeugdspelers bij zijn die op de deur kloppen. Er zijn wel al een aantal die jeugdspeler af zijn.”

Jansen hoeft geen beroep te doen op jeugdspelers omdat zijn eerste elftalspelers met pijntjes kampen. ,,Ik prijs me gelukkig dat we daar weinig last van hebben. Ik kan alleen niet over Hakon Evjen beschikken. Ik had al gehoopt dat hij volledig mee kon trainen.”

Vindahl

Voor de Deense keeper Peter Vindahl is de confrontatie met Randers er een met zijn landgenoten. ,,Dat is speciaal”, zo zei hij vanmiddag. Het maakt voor mij niet uit of we gekwalificeerd zijn of niet, iedereen moet gemotiveerd zijn. Ik ken Randers, ze zijn goed en ze hebben goede spelers. Als we doen wat we kunnen, hebben we een grote kans om van ze te winnen.”

Vindahl zegt de wedstrijd van zondag tegen Ajax nog niet in het achterhoofd te hebben. ,,Ik heb de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Sporting dinsdagavond ook niet gekeken.”

Buiten de winstpremie van vijf ton kan AZ verder ook wat records aanscherpen. Zo is de club ongeslagen in de laatste vijftien thuiswedstrijden in Europa. De langste reeks sinds 2007. AZ kan ook een reeks neerzetten van vier opeenvolgende winstpartijen. De langste sinds die tussen 2010 en 2011 onder trainer Gertjan Verbeek.