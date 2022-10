Randje buitenspel | Met zijn uitgestoken hand laat Lionel Messi zien dat hij ook maar gewoon een mens is

De Ligt wint van Bakker en Frimpong, Graven­berch vervangt uitblinker Musiala kort voor tijd

Na drie gelijke spelen op rij en een nederlaag bij FC Augsburg heeft Bayern München weer een welkome overwinning kunnen boeken in de Bundesliga. Het team van Julian Nagelsmann won in de Allianz Arena met 4-0 van Bayer Leverkusen, waar de Nederlandse backs Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker in de rust werden gewisseld.

