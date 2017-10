Rangers ontslaat Portugese trainer Pedro Caixinha

Caixinha wordt geslachtofferd voor de slechte prestaties van de club dit seizoen. Rangers staat na tien wedstrijden op een vierde plaats in de Schotse Premiership, op acht punten achterstand van koploper en grote rivaal Celtic. Gisteravond speelde Rangers op het eigen Ibrox met 1-1 gelijk tegen laagvlieger Kilmarnock. Afgelopen zaterdag verloor Rangers op Hampden Park al met 0-2 van Motherwell in de halve finale van de Schotse League Cup. Caixinha werd tijdens de wedstrijd naar de tribune gestuurd voor zijn gedrag richting de vierde man en collega-trainer Stephen Robinson van Motherwell.

RangersFC announce today that Pedro Caixinha has left the Club: https://t.co/gMUCGAZonI

Uitschakeling door Luxemburgers

Vorig seizoen eindigde Rangers als derde in de Schotse competitie, op liefst 39 punten achterstand van Celtic. De 1-5 nederlaag tegen Celtic op 29 april was de grootste nederlaag tegen de rivaal in eigen stadion in de clubhistorie. Dit seizoen ging voor Rangers al dramatisch van start, met de uitschakeling door de Luxemburgse club FC Progrès Niederkorn in de eerste kwalificatieronde voor de Europa League.