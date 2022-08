Rangers stemt na triomf alsnog in met wens Van Bronckhorst: ‘Gio Padel Court’ komt er

Van Bronckhorst gaf in aanloop naar de Europa League-finale in mei tegen Eintracht Frankfurt in AD Sportwereld aan dat hij graag padelbanen zou zien worden aangelegd op het complex. Als de finale van de Duitsers zou worden gewonnen, zou de club daarmee instemmen, vertelde hij. Van Bronckhorst, die de variant van tennis graag speelt om fit te blijven, en zijn spelers verloren echter de eindstrijd in Sevilla na het nemen van strafschoppen. Daarmee liep de Schotse club een ticket voor de Champions League mis. Dat toegangsbewijs kwam er gisteravond alsnog toen PSV na het 2-2 gelijkspel in Glasgow werd geëlimineerd in Eindhoven: 0-1.