Rangers voltooit wederopstanding en pakt 55ste landstitel

Samenvatting Pieters slachtof­fer van online beledigin­gen na heldenrol bij Burnley

14:38 Verdediger Erik Pieters is het slachtoffer geworden van online misdragingen, zo heeft zijn club Burnley naar buiten gebracht. Beledigingen via internet in de richting van voetballers, met name racistisch getint, zijn de laatste tijd een belangrijk onderwerp van gesprek in Engeland.