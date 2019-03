Ranieri geeft Kluivert basisplaats voor thuisduel met Empoli

De Boer op de schopstoel? ‘Totaal niet aan de orde’

20:36 Net als bij Internazionale en Crystal Palace verloopt voor trainer Frank de Boer ook zijn start bij het Amerikaanse Atlanta United moeizaam. Gisteren verspeelden ‘The Five Stripes’ punten thuis tegen FC Cincinnati (1-1), waarmee de magere balans voorlopig op één overwinning in de eerste vijf duels van De Boer staat. Maar is daarmee ook het einde van De Boer bij Atlanta in zicht?