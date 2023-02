Raphaël Varane (29) stopt als international van Frankrijk: ‘Lang over nagedacht’

,,Het was een grote eer om ons mooie land tien jaar lang te vertegenwoordigen”, schrijft de 29-jarige Varane op Instagram. ,,Elke keer dat ik het speciale blauwe shirt droeg, voelde ik me immens trots. Ik heb er lang over nagedacht, maar heb besloten dat het moment is gekomen om te stoppen als international. Een nieuwe generatie moet het overnemen”, aldus de oud-voetballer van Real Madrid, die nu onder coach Erik ten Hag in de defensie speelt van Manchester United.

Varane debuteerde in 2013 in het Franse elftal, onder bondscoach Didier Deschamps. Hij maakte deel uit van de ploeg die in 2018 wereldkampioen werd in Rusland. Varane was ook actief op het afgelopen WK in Qatar, waar Frankrijk de finale verloor van Argentinië na strafschoppen.