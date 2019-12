RB Leipzig voorlopig aan kop na zesde zege op rij

Bundesliga Bayern legt Klaassen's Werder op de pijnbank, Bosz ziet offday Leverkusen

17:30 De Duitse laagvlieger Werder Bremen mocht op bezoek bij Bayern München bijna een helft lang dromen van een stunt. Twee snelle doelpunten in de extra tijd van de eerste helft stuurde de ploeg van aanvoerder Davy Klaassen, die verrassend op 0-1 was gekomen, toch nog met een rotgevoel de rust in. Na de onderbreking liep Bayern eenvoudig uit naar 6-1.