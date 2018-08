Real-aanwinst Odriozola voorlopig uitgeschakeld

Record voor Messi FC Barcelona wint Spaanse Supercup in Tanger na winst op Sevilla

0:42 FC Barcelona heeft voor de dertiende keer in de clubhistorie de Supercopa de España gewonnen. De winnaar van de Spaanse dubbel vorig seizoen was met 2-1 te sterk voor Sevilla, de verliezend bekerfinalist in mei. De wedstrijd werd gespeeld in het Stade Ibn Batouta in de Marokkaanse stad Tanger.