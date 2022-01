Real Betis schakelt Sevilla uit in Copa del Rey na tumultueus duel in twee delen

Het duel in het Spaanse bekertoernooi tussen beide clubs uit Sevilla werd zaterdag stilgelegd nadat Sevilla-middenvelder Joan Jordán op zijn achterhoofd was geraakt door een vanuit het publiek gegooide staaf. Dat gebeurde meteen nadat Nabil Fekir het thuis spelende Betis naast Sevilla had gebracht.



Eerder had de Argentijn Papu Gómez de bezoekers op voorsprong gezet. Hoewel onduidelijk bleef hoe groot de schade bij Jordán was, verscheen de middenvelder zondag niet meer aan de aftrap van het restant. Spelers van Real Betis waren zaterdagavond boos op Sevilla-coach Julen Lopetegui, die Jordán sommeerde om naar de grond te gaan en zich duizelig te voelen. Dit werd bevestigd door de vierde official van dienst.



Sevilla had gevraagd de wedstrijd op een later tijdstip uit te spelen, ook al omdat Jordán nu niet beschikbaar was. Betis voerde ‘logistieke redenen’ aan om het duel wel meteen op zondag te hervatten. De club veroordeelde het incident en werkt samen met de politie om de dader te vinden.