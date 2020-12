Real deelt gevoelige tik uit aan Atlético in ‘El Derbi’

SamenvattingReal Madrid heeft zaterdag in de Madrileense derby eenvoudig afgerekend met rivaal Atlético Madrid. In het stadion Alfredo di Stéfano boekte de ploeg van trainer Zinédine Zidane een 2-0 zege tegen een zeer zwak Atlético.

Real Madrid begon uitstekend aan de stadsderby. Casemiro opende na een kwartier al de score voor de Koninklijke, uit een corner van Toni Kroos. Even daarvoor was Karim Benzema al dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot raakte de paal.

De eerste helft werd vervolgens in een laag tempo afgewerkt, ook omdat het Atlético maar niet lukte grip te krijgen op de wedstrijd. Het ontbrak de ploeg van trainer Diego Simeone aan aanvalskracht en creativiteit. Het noteerde in de 54e minuut pas de eerste doelpoging. Thomas Lemar schoot de bal vanaf de rand van het vijfmetergebied in het zijnet.

Na de vroege openingstreffer maakte ook Real Madrid weinig aanstalten om de score te verdubbelen. Daar slaagde de thuisploeg halverwege de tweede helft uiteindelijk wel in, nadat een fraaie uithaal van Dani Carvajal via de paal en de rug van Atlético-doelman Jan Oblak in het doel verdween.

Rustig vaarwater

Zo lijkt Zidane zijn ploeg weer in rustiger vaarwater te leiden, nadat er vorige maand de nodige onrust was ontstaan rondom de club. Er werd drie competitiewedstrijden op rij niet gewonnen en na een pijnlijke nederlaag tegen Shakhtar Donetsk dreigde ook nog eens uitschakeling in de Champions League.

Ramos recordhouder aantal gespeelde Madrileense derby’s

Sergio Ramos heeft een nieuw record aan zijn al indrukwekkende cv toegevoegd. De 34-jarige verdediger maakte al voor de 43ste keer zijn opwachting in El Derbi, oftewel de stadsderby tussen Real en Atlético. Voorafgaand aan de wedstrijd in La Liga deelde Ramos het record met Paco Gento en Manolo Sanchís.

Nu, twee weken later, is de achterstand op koploper Atlético nog maar drie punten in La Liga, alhoewel Atlético een wedstrijd minder heeft gespeeld dan zijn rivaal. Real Madrid heeft zich bovendien na een zege op Borussia Mönchengladbach (2-0 in Madrid) ‘gewoon’ geplaatst voor de knockout-fase van het geliefde miljoenenbal.

Voor Atlético was het de eerste nederlaag van het seizoen en de eerste in competitieverband sinds 1 februari van dit jaar. Atlético had 26 wedstrijden op een rij niet verloren in de Spaanse competitie.

Volgende week zaterdag staat voor Atlético het thuisduel met Elche op het programma. Real Madrid treedt aanstaande dinsdag alweer aan in de competitie. Dan wacht op eigen bodem een inhaalduel met Athletic Bilbao.

Luka Modric in duel met drie spelers van Atlético Madrid. Real Madrid blijft in het spoor van Atlético na eenvoudige zege in Madrileense derby.

Real Madrid juicht na de 2-0.