Real en Bayern geven vedettes rust in competitie

Kramaric houdt Hoffenheim met hattrick in Champions Lea­gue-ra­ce

27 april De Kroatische spits Andrej Kramaric heeft TSG 1899 Hoffenheim met een hattrick tegen Hannover 96 in de race gehouden voor een plek in de Champions League. De 26-jarige aanvaller was met drie doelpunten de grote man in Sinsheim (3-1).