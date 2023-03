Real geeft Van Dijk en Gakpo geen moment uitzicht op mirakel, Liverpool roemloos uit Champions League

Met videoReal Madrid heeft de achtervolging van Liverpool in de achtste van de Champions League simpel afgeschud. Na de 2-5 zege op Anfield won de regerend kampioen in eigen huis ook van de dolende ploeg van Jürgen Klopp door een late goal van Karim Benzema: 1-0.

Zo spectaculair als in het heenduel werd het in Estadio Santiago Bernabéu geen moment. Laat staan dat er voor Liverpool een sensationele comeback in zat zoals in 2019, toen tegen een andere Spaanse gigant, FC Barcelona, in de return van de halve finale een 3-0 nederlaag werd weggepoetst.

Volledig scherm Karim Benzema maakte de enige goal van de wedstrijd. © AP

In een open wedstrijd kwam Liverpool in Spanje voor rust niet verder dan schoten van Cody Gakpo en Darwin Núñez, allebei vakkundig gepareerd door Thibaut Courtois. Aan de overkant hield Alisson Becker Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior met een miraculeuze redding van het scoren af, terwijl Eduardo Camavinga met een fraaie pegel de lat raakte.

In de tweede helft nam Liverpool extra risico’s om een goal en meer spanning te forceren. Dat leverde vooral Real Madrid kansen op. Federico Valverde en Karim Benzema profiteerden echter niet van goed voorbereidend werk van respectievelijk Luka Modric en Vinícius. De Franse captain deed dat een kwartier voor tijd alsnog. Virgil van Dijk kon hem in eerste instantie nog stoppen, maar toen Benzema de bal terugkreeg van Vinícius, bezorgde hij Real Madrid in haar driehonderdste Champions League-duel alsnog de dubbele zege.

Volledig scherm Alisson Becker redt knap op een inzet van Vinícius Júnior. © AFP

In de slotfase dacht Liverpool nog even een penalty tegen te krijgen door een handsbal van de ingevallen voormalig Willem II-speler Kostas Tsimikas, maar de Duitse arbiter Felix Zwayer weigerde ondanks tussenkomst van de VAR een penalty te geven. Na het bekijken van de beelden besloot hij de Griek, die de bal via zijn been tegen de hand kreeg, te sparen.

Desondanks is Liverpool, de verliezend finalist van vorig jaar, al na de achtste finale klaar. In de Premier League, waar de Engelse grootmacht een zesde plek bezet, moet voorkomen worden dat het volgend jaar helemaal niet actief zal zijn in de koningsklasse.

Real Madrid, dat over twee duels dus met 6-2 won van Liverpool, maakt zich na de kleine overwinning en het rustige avondje op voor de Clásico. Daarin moet rivaal Barcelona zondag in Camp Nou verslagen worden om ook aanspraak te blijven maken op de Spaanse titel.

