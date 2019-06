Real heeft met Hazard eindelijk opvolger Ronaldo binnen

Wat al wekenlang in de pijplijn zat, is vandaag eindelijk rond gekomen. Hazard moet het Real Madrid van Zinedine Zidane na een teleurstellend seizoen weer aan successen helpen. Chelsea maakt minstens 65 miljoen euro winst op de Belg. The Blues haalden Hazard in 2012 namelijk voor 35 miljoen euro op bij LOSC Lille. Sindsdien scoorde Hazard 110 keer in 352 wedstrijden voor Chelsea.