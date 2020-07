Real Madrid bevoordeeld? ‘We verdienen meer respect’

In Spanje laaide de discussie op dat de koploper wordt bevoordeeld bij arbitrale beslissingen. Tegen Athletic Bilbao in San Mames versierde Marcelo een strafschop, nadat Dani Garcia indraaide en op de voet van de linksback ging staan. De scheidsrechter zag de overtreding over het hoofd, maar de VAR greep in. Penalty. Een identieke situatie deed zich daarna aan de andere kant voor met Raul Garcia. Sergio Ramos ging op zijn voet staan. Noch de arbiter noch de VAR greep in.



Dat vond spits Inaki Williams maar vreemd, zo liet hij op Twitter doorschemeren. Ook captain Iker Muniain vond dat zijn ploeg werd benadeeld. Hij was er zelfs boos over. ,,We verdienden meer, maar hebben de laatste weken gezien hoe het loopt en welke teams op deze manier een penalty krijgen.”



Trainer Zinedine Zidane vond de kritieken na afloop van het duel onterecht. ,,Het is erg makkelijk om over controverses te praten. We doen het extreem goed en verdienen alles wat we bereiken", zei hij tijdens de persconferentie. ,,Ik vind het niet leuk om mijzelf in dit soort discussies te mengen.”