Real Madrid boekt grote zege door goals Bale, Ronaldo en Nacho

Adrián López bracht de bezoekers uit Galicië na een halfuur spelen op voorsprong in Estadio Santiago Bernabéu, waar Real Madrid vorige week in La Liga met 0-1 verloor van Villarreal. In de laatste wedstrijd voor de winterstop werd in eigen stadion ook al met 0-3 verloren in El Clásico tegen FC Barcelona en na de winterstop volgde een 2-2 gelijkspel bij Celta de Vigo. Het gat met de nog altijd ongeslagen koploper FC Barcelona liep daarmee op tot liefst 19 punten.