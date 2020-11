Real Madrid in eigen huis te kijk gezet: Alavés wint na enorme blunder Courtois

Al na vijf minuten kreeg Real Madrid een penalty tegen nadat Nacho Fernández de bal tegen de hand had gekregen. Lucas Pérez maakte dankbaar gebruik van die kans en zette Real Madrid vroeg op een 0-1 achterstand. De Koninklijke speelde een heel beroerde eerste helft, maar verder dan de 0-1 kwam het niet voor de bezoekers uit Alavés. Tot overmaat van ramp liep Eden Hazard ook weer een blessure op. De Belg moest zich na 28 minuten laten wisselen.



Een andere Belg kreeg na rust de schijnwerpers op zich gericht. Real Madrid kwam goed uit de kleedkamer in de tweede helft, maar een ongekende blunder van Courtois leidde de 0-2 van Alavés in. De Belgische doelman speelde de bal zomaar in de voeten van Joselu, die dat cadeautje simpel wist uit te pakken.



Real Madrid, dat van geluk mocht spreken dat het niet 0-3 werd, kwam via Casemiro nog wel op 1-2 maar een nederlaag kon niet worden voorkomen. Mede omdat Isco in de absolute slotfase nog op de lat schoot. Real Madrid blijft zodoende steken op de vijfde plaats met zes punten minder dan koploper Real Sociedad.