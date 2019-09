Real Madrid laat Levante angstvallig dichtbij komen bij debuutwedstrijd Hazard

Derby County Cocu baalt van scheids­rech­ter na zesde duel op rij zonder zege

11:34 Phillip Cocu won de eerste wedstrijd met Derby County van Huddersfield Town, maar daarna won de Nederlandse coach niet één keer meer met The Rams. Ook gisteravond tegen Cardiff City werd niet gewonnen (1-1). Desondanks was de Nederlander wel tevreden over wat zijn ploeg liet zien. Over de arbiter was Cocu minder te spreken.