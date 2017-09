Real Madrid legt ook Isco langer vast

Chapecoense overlevende Ruschel maakt officiële rentree

10:16 Alan Ruschel, een van de drie Chapecoense-spelers die de vliegramp overleefden, heeft voor het eerst sinds de ramp zijn opwachting gemaakt in een officieel duel. De 28-jarige verdediger speelde gisteravond 72 minuten voor de Braziliaanse club in de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League. De heenwedstrijd tegen Flamengo eindigde in 0-0.