Real Madrid met één been in halve finale Champions League, maar toch rumoer rond trainer Ancelotti

AS Roma ontslaat topman Pietro Berardi na onderzoek naar financiële onregelma­tig­he­den

AS Roma heeft topman Pietro Berardi per direct ontslagen. De Italiaanse club, die het donderdag opneemt tegen Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League, zegt dit besluit te hebben genomen naar aanleiding van een onderzoek naar mogelijk financiële onregelmatigheden bij transfers en het vaststellen van transferwaarden.