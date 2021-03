‘Real Madrid moet Cristiano Ronaldo bellen om hem weg te krijgen bij Juventus’

Ronaldo is naar verluidt enthousiast over een terugkeer naar de Spaanse hoofdstad, waar hij in het verleden meerdere successen boekte. ‘CR7' won met de Madrileense topclub onder meer twee keer La Liga (2012 en 2017) en viermaal de Champions League (2014, 2016, 2017 en 2018). Volgens Marca is Ronaldo nog steeds overtuigd dat hij Real naar nieuwe trofeeën kan loodsen.

,,Ronaldo terug naar Real? Het is mogelijk, het is mogelijk”, liet coach Zinédine Zidane eerder al weten. ,,We kennen Ronaldo en weten wat hij allemaal voor onze club gedaan heeft. Ik had het geluk hem te kunnen trainen en het is echt indrukwekkend wat hij allemaal kan. Maar vandaag is het Juventus dat daarvan profiteert en dat moeten we respecteren.”

Karim Benzema vertelde daarnaast recent bij een perspraatje dat hij graag weer aan de zijde van Ronaldo wil spelen. ,,Samen hebben we veel bereikt, veel gescoord en mooie acties gemaakt. Dat is alweer drie jaar geleden. Natuurlijk wil ik dat dat terugkomt, maar ik heb er geen inspraak in. Ik ben geen trainer of voorzitter en weet ook niet hoe Cristiano zich voelt bij Juventus.”



Ook captain Sergio Ramos zei onlangs nog dat hij Ronaldo nog altijd mist. ,,Ik zou hem nooit hebben laten gaan, omdat hij een van de besten is. Hij hielp ons om te winnen. Cristiano heeft verloren en Madrid heeft verloren. Dit is een relatie die voor altijd had moeten duren.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo (r) samen met Karim Benzema tijdens zijn eerdere succesvolle periode bij Real Madrid. © REUTERS

De eerste stap voor een hereniging tussen Ronaldo en Real is volgens Marca dat de steraanvaller zelf besluit om Juve te verlaten. De vedette vertrok naar Turijn om daar de Champions League te winnen en in die missie is hij niet geslaagd. ,,De realiteit is anders en hij weet dat het niet is geworden wat hij ervan heeft verwacht", schrijft de krant. ,,Ook omdat Juve heeft ingezet op een trainer (Andrea Pirlo, red.) met amper ervaring en dat is geen diskwalificatie van de legende als voetballer.” De Italiaanse krant La Stampa weet dat de sfeer binnen de ploeg verslechtert nu de resultaten van Juventus tanende zijn.

Lastig scorende vervangers

De ‘vervangers’ van Ronaldo kunnen hoe dan ook maar moeilijk scoren voor ‘de Koninklijke’. Real Madrid spendeerde sinds het vertrek van de Portugees maar liefst 304 miljoen euro aan aanvallers: Eden Hazard (115 miljoen euro), Vinicius (45), Rodrygo (45), Mariano Díaz (22), Luka Jovic (60) en Brahim Díaz (17).

Dat zestal zorgde sinds 2018 voor slechts 35 doelpunten: Vinicius (13 goals), Rodrygo (8), Mariano Díaz (6), Hazard (4), Jovic (2) en Brahim Díaz (2). Een mager cijfer, zeker in vergelijking met het aantal doelpunten van Ronaldo. Hij liet bij Juventus al 95 keer de netten trillen. Die tijden moeten ook bij Real herleven.

Volledig scherm Hazard, Vinicius en Rodrygo zijn de vervangers van Ronaldo maar voldoen niet aan de verwachtingen. © REUTERS